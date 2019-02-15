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Мурманская область. Арктика15.02.19 08:15

Заместитель губернатора Инна Погребняк открыла выставку, посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана

В Мурманской областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Афганистан. Незаживающая рана». Экспозиция посвящена 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из страны. Приветствуя первых посетителей – участников афганских событий – заместитель главы региона Инна Погребняк напомнила, что около двух тысяч жителей Мурманской области стали непосредственными свидетелями военного конфликта в Афганистане.

«И вот сегодня их героизму, героизму тех, кто прошел эту войну и остался с нами, героизму и храбрости тех, кто с нее не вернулся, посвящена эта выставка. Наша с вами задача, чтобы ее посетило как можно больше молодежи, чтобы они могли прикоснуться к этой еще живой истории» – сказала Инна Погребняк.

«Афганистан. Незаживающая рана» – это совместный проект Мурманского областного краеведческого музея и Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации (Москва). В экспозиции представлены предметы из фондовых собраний и частных коллекций: образцы формы одежды, снаряжения советских военнослужащих, государственные награды, документы, личные вещи, памятные предметы, фотографии, письма участников Афганской войны, боевые знамена войсковых частей, принимавших участие в конфликте, картины, отображающие боевые будни советских воинов.

Для посетителей выставка откроется 16 февраля и будет работать до 13 марта.

 

 

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