Заместитель губернатора Инна Погребняк ознакомилась с результатами ремонта на объектах культуры и спорта в Апатитах

В ходе рабочей поездки в Апатиты заместитель губернатора Инна Погребняк осмотрела ряд объектов социально-культурного значения. Так, в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту первого этажа Дворца спорта «Атлет». Общий объем финансирования составил 9,5 миллиона рублей из областного бюджета и 500 тысяч рублей из бюджета муниципального.

Выполнены, в частности, облицовка стен и пола керамической плиткой и декоративными панелями, устройство подвесного потолка, замена освещения. Также за счет средств местного бюджета проведены работы по капитальному ремонту спортивного зала и фасада здания Дворца спорта «Атлет». Кроме того, приобретено спортивное оборудование для оснащения спортивного зала.

Первый этап капитального ремонта завершился в апатитском Дворце культуры. Здесь также фасад здания получил новую облицовку. В фойе отремонтированы стены, смонтированы подвесные потолки, на пол уложено керамогранитное покрытие.

Заместитель главы региона высоко оценила преобразившийся внешний вид и интерьеры обоих зданий, отметила хорошее качество работ.