Заместитель губернатора Инна Погребняк провела заседание оргкомитета Фестиваля науки НАУКА 0+ в Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк вчера состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий Центральной региональной площадки VIII Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+ в Мурманской области.

На заседании организационного комитета представлена концепция интерактивной выставки на Центральной региональной площадке фестиваля в городе Мурманске и согласован план ее подготовки и организации. Кроме того, представлены программы проведения мероприятий фестиваля в городах Апатиты и Полярные Зори.

Мероприятия Центральной региональной площадки VIII Всероссийского фестиваля науки в Мурманской области состоятся 9 и 10 ноября на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Муниципальные площадки фестиваля будут организованы в городах Апатиты и Полярные Зори.

Программа фестиваля предполагает проведение интерактивной выставки- презентации научных достижений в различных сферах жизни и производства, современных наукоемких технологий, ориентированной прежде всего на детскую и молодежную аудиторию с профориентационными целями. Кроме того, с 1 по 8 ноября в рамках мероприятий фестиваля будет проведена акция «Неделя без турникетов», предполагающая посещение региональных инновационных и наукоемких предприятий и организаций. Учащиеся мурманских вузов примут участие в интеллектуальной игре-квиз, вопросы для которого готовили студенты физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а для школьников пройдут научные квесты.

Принять участие в интерактивной выставке и иных мероприятиях фестиваля могут любые предприятия и организации, желающие представить современные технологии, используемые в их работе, научные и образовательные учреждения.