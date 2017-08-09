Заместитель губернатора Инна Погребняк высоко оценила готовность Мурманского медицинского колледжа к новому учебному году

Сегодня заместитель губернатора Инна Погребняк в рамках кампании по проверке готовности учебных заведений к новому учебному году посетила Мурманский медицинский колледж. В мероприятии приняли участие министр образования и науки Наталия Карпенко и министр здравоохранения Валерий Перетрухин.

Заместитель главы региона осмотрела отремонтированные и переоборудованные к началу 2017/2018 учебного года кабинеты «Педиатрия», «Основы реаниматологии», «Основы профилактики», симуляционный класс по направлению «Лечебное дело». Инна Погребняк высоко оценила готовность колледжа к учебному году, отметив, что это яркий пример современного, хорошо оснащенного и очень детально продуманного учебного заведения, где учебный процесс организован по самому высшему разряду.

«Здесь прекрасная материальная база и возможности для обучения. Думаю, студенты сюда приходят с желанием, об этом говорят цифры. С 2014 года в это учреждение вложено порядка 20 миллионов рублей на развитие материально-технической базы. Кроме того, колледж активно ведет внебюджетную деятельность, поэтому средств на организацию учебного процесса достаточно» – отметила Инна Погребняк.

В колледже имеется самое современное демонстрационное и обучающее оборудование, в этом году открывается отделение стоматологической профилактики, которое будет готовить гигиенистов-стоматологов, очень востребованных в Мурманской области. За оперативность в открытии этого отделения и комплексный подход к организации учебного процесса заместитель губернатора поблагодарила директора колледжа Владислава Геталюка.

«В нашем регионе ощущается нехватка медицинских кадров. Здесь осуществляется подготовка в том числе фельдшеров, а работе фельдшеров в новой концепции организации медицинской помощи придается особое значение, они выводятся на более высокий уровень самостоятельной работы, поэтому это очень важно. В этом году всего здесь будут обучаться 708 студентов, повысился проходной балл, конкурс достаточно значительный. Вместе с минобрнауки и минздравом мы сейчас будем прорабатывать программу по заключению целевых договоров по трудоустройству студентов начиная со времени их обучения», – подчеркнула Инна Погребняк.