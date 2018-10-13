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Мурманская область. Арктика13.10.18 07:15

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова посетила производственную площадку ООО «РусГазШельф»

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова, руководство министерства развития промышленности и предпринимательства и АО «Корпорация развития Мурманской области» посетили производственную площадку ООО «РусГазШельф» на Абрам-Мысе и обсудили с руководством компании перспективы развития.

Обсуждались меры государственной поддержки со стороны правительства Мурманской области для содействия реализации планов развития компании, а также намерения создания локального кластера поставщиков и производителей комплектующих и систем для производства крупноузловых механизмов и оборудования для освоения шельфовых месторождений. По итогам совещания достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии компании с региональным правительством.

ООО «РусГазШельф» – российская инжиниринговая компания, созданная в сентябре 2017 года и вовлечённая в реализацию нескольких проектов в рамках долгосрочных контрактов с ПАО «Газпром». Высококвалифицированные сотрудники с международным опытом, наличие обустроенной современной производственной площадки и использование передовых технологий формируют основные конкурентные преимущества компании. ООО «РусГазШельф» приступило к реализации проектов по разработке и изготовлению оконечных устройств трубопроводов и камер запуска/приёма средств очистки и диагностики. Разработка, изготовление и испытание оборудования выполняются в соответствии с российскими и международными стандартами. На сегодняшний день на производственной площадке в городе Мурманске (Абрам-Мыс) трудятся более 30 человек, в планах – увеличение численности сотрудников до 200 человек.

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