Заместитель губернатора Ольга Кузнецова вручила награды организаторам и активным участникам IV Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь»

Сегодня заместитель губернатора Ольга Кузнецова провела заседание организационного комитета по подведению итогов IV Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь».

Заместитель главы региона напомнила, что фестиваль состоялся 21 июля в Териберке уже в четвёртый раз. Программа фестиваля была оперативно переформатирована в связи с тем, что в этом году основные организаторы – сельскохозяйственный кооператив «LavkaLavka» (ЛавкаЛавка) – отказались от проведения фестиваля за две недели до его начала. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Мурманской области, администраций Кольского района и сельского поселения Териберка, ООО «Арт Медиа Сервис», АНО «Северный характер», ООО «Северо-западное вещание, телекомпания ТВ-21», а также ряда других общественных и частных организаций. В этом году мероприятия проводились на восьми площадках одновременно, и по экспертной оценке фестиваль посетили более 4,5 тыс. человек.

«Впервые организована отдельная развлекательно-игровая зона на пляже, которая не оставила равнодушными ни детей, ни взрослых. Обеспечено транспортное обслуживание участников фестиваля. Обустроены санитарные зоны, организован сбор и вывоз мусора до, во время и после проведения фестиваля. В этом году мы, пожалуй, впервые не получили отрицательных отзывов от посетителей фестиваля, в том числе и от жителей Териберки. Я считаю, что это результат слаженной работы всех участников», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Заместитель главы региона от имени губернатора Марины Ковтун вручила награды организаторам и наиболее активным участникам IV Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь». Благодарственными письмами Губернатора отмечены: директор телеканала ТВ-21 Светлана Солдатова, доцент кафедры уголовного и административного права Мурманского арктического государственного университета Алексей Кузьмин, декан факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета Татьяна Ашутова, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, начальник отдела культуры администрации Кольского района Надежда Хрипкова, глава администрации с.п. Териберка Роман Кузнецов, руководитель Териберского дома культуры Ольга Николаева, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин, начальник отдела министерства строительства и территориального развития Мурманской области Дмитрий Димитриев, начальник отдела министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Анна Попова, заместитель начальника отдела министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Светлана Цыкунова.

Благодарственных писем председателя организационного комитета IV Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь» удостоены активные участники и организации-партнёры фестиваля, а также волонтёры.