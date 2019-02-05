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Мурманская область. Арктика05.02.19 11:25

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова встретилась с делегацией представителей бельгийских и люксембургских компаний

Сегодня состоялась встреча заместителя губернатора Ольги Кузнецовой с делегацией представителей бельгийских и люксембургских компаний. В состав делегации входят, в частности, генеральный директор, глава Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров, торговый представитель Посольства Королевства Бельгия в России Жерар Сегерс, руководители российских представительств ряда бельгийских компаний.

Приветствуя гостей, заместитель главы региона отметила, что Бельгия занимает шестое место во внешнеторговом обороте Мурманской области. За 2017 год наш оборот вырос почти на 7% и достиг 120 миллионов долларов.

От имени участников делегации Олег Прозоров поблагодарил правительство региона за поддержку и помощь в организации деловой поездки. Он сообщил о состоявшейся накануне встрече с руководством Мурманского морского торгового порта, Торгово-промышленной палаты, других деловых ассоциаций. В программе также значится посещение рыбного порта.

Ольга Кузнецова ознакомила бельгийскую делегацию с социально-экономическим положением Мурманской области, подробно остановившись на реализации в регионе крупных инвестиционных проектов.

В ходе беседы стороны обсудили дальнейшие перспективы и направления двустороннего сотрудничества.

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