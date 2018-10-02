Заместитель губернатора Ольга Кузнецова выступила в Санкт-Петербурге на пленарном заседании международной выставки по судостроению и разработке оборудования для освоения арктического шельфа

В Санкт-Петербурге начала работу 3-я Международная выставка и конференция по судостроению и развитию инфраструктуры континентального шельфа «OFFSHORE MARINTEC RUSSIA». В работе выставки и конференции принимает участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Сегодня заместитель главы региона выступила на пленарном заседании конференции с докладом на тему «Инвестиционные проекты Мурманской области, направленные на обеспечение добычи и переработки углеводородов в Арктической зоне Российской Федерации». В докладе, в частности, шла речь о перспективах ветроэнергетики на Кольском полуострове, о развитии инфраструктуры морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также логистической и складской инфраструктуры в связи с реализацией проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Заместитель губернатора подчеркнула, что реализация проекта является необходимым и обязательным условием для достижения поставленных задач по развитию Арктической зоны Российской Федерации, в том числе для расширения возможностей по разработке месторождений полезных ископаемых на арктическом шельфе, а также позволит максимально использовать транзитный и ресурсный потенциал Мурманской области и прилегающего морского пространства.

«На территории Мурманской области существует развитая система мер государственной поддержки, а создание благоприятного инвестиционного климата является одним из основных направлений работы правительства региона», - отметила Ольга Кузнецова.

По окончании пленарного заседания в ходе презентации ресурсного и инвестиционного потенциала региона на стенде Мурманской области Ольга Кузнецова обсудила с первым заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Храмовым вопрос снижения для нашего региона коэффициента при расчёте стартового платежа при освоении недр, что очень важно для горнопромышленных предприятий, планирующих разработку новых месторождений на Кольском полуострове.