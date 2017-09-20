Заместитель губернатора проинспектировал ход строительства детского сада в Североморске-3. В настоящее время двухэтажное здание детского сада полностью возведено, ведутся внутренние отделочные работы, а также работы по благоустройству территории. Подрядчиком закуплено оборудование для пищеблока, медицинского блока и других помещений, в ближайшее время поступит оборудование для игровых площадок.

В соответствии с проектом детский сад рассчитан на 220 мест (12 групп), имеет общую площадь 5667 кв. метров. На первом этаже будут располагаться шесть групповых ячеек для детей раннего и младшего возраста, пищеблок, медицинский блок, административно-бытовые помещения, на втором этаже – шесть групповых ячеек для детей дошкольного возраста, залы для физкультуры и музыкальных занятий, кружковое помещение, изостудия.

Работы по строительству выполняет компания «Мурманстрой». Стоимость работ по заключенному государственному контракту составляет 210 млн рублей. В соответствии с муниципальным контрактом детский сад должен быть построен до конца 2017 года.