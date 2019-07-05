Заместитель губернатора Роман Дурягин провел первое заседание оперативного штаба по противодействию незаконному обороту водных биоресурсов

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин провел первое заседание оперативного штаба по противодействию незаконному обороту водных биоресурсов.

На заседании рассмотрен вопрос об активизации деятельности контролирующих ведомств и координации работы по противодействию незаконному обороту водных биоресурсов на территории Мурманской области.

О результатах проведенной работы отчитались представители Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и УМВД России по Мурманской области.

Перед заинтересованными ведомствами поставлены приоритетные задачи, выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на территории региона.

По итогам принято решение о расширении состава оперативного штаба и включении в него представителей комитета по ветеринарии Мурманской области и ФКУ Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.