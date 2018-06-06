Заместитель губернатора Роман Дурягин встретился с генеральным консулом ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд

Сегодня заместитель губернатора Роман Дурягнин провёл протокольную встречу с генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге госпожой Эльтье Адерхольд.

Приветствуя немецкого дипломата, заместитель главы региона отметил, что нашими странами накоплен большой позитивный опыт взаимодействия, и теперь стоит задача его сохранить, укрепить и приумножить, выйти на качественно новый уровень взаимоотношений.

«Сегодня к Мурманской области приковано внимание многих стран. Это объясняется, в первую очередь, возросшим интересом мирового сообщества к Арктике и Северному морскому пути. При этом российское государство исходит из необходимости укрепления собственных стратегических интересов на Крайнем Севере, с одной стороны, а, с другой – открыто для широкого международного сотрудничества. Будем рады, если список наших потенциальных партнеров пополнится представителями из Германии», – подчеркнул Роман Дурягин.

Эльтье Адерхольд сообщила, что в Мурманской области впервые, однако с губернатором Мариной Ковтун встречалась на Российско-Германском сырьевом форуме в Петербурге.

«Марина Ковтун произвела очень большое впечатление, так как очень объёмно представила планы дальнейшего стратегического развития Мурманской области. Для меня очень интересно узнать, какие вы видите перспективы сотрудничества. Насколько мне известно, в последние месяцы у вас вырос объём торговли с Германией. Ещё одна тема касается экологии, это мне тоже интересно. Я только что вернулась из поездки в Мончегорск. Там мне говорили, что есть большие планы улучшения экологичности производства, об этом же в Петербурге говорила и ваша губернатор. Возможно, здесь, на месте, виднее, каковы перспективы нашего сотрудничества», – отметила Эльтье Адерхольд.

В дальнейшей беседе стороны обсудили вопросы социально-экономического развития, а также развития международного сотрудничества, отдельно рассмотрев перспективы сотрудничества Мурманской области и ФРГ.