Заместитель губернатора Роман Дурягин выступил на заседании профильного комитета Совета Федерации с предложениями о сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны РФ

Завтра в Москве открываются Дни Мурманской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в которых примет участие делегация нашего региона во главе с губернатором Мариной Ковтун. Ряд вопросов, касающихся развития как Мурманской области, так и в целом Арктической зоны России, уже сегодня рассматривался на заседаниях профильных комитетов верхней палаты парламента страны.



Так, на расширенном заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам выступил заместитель губернатора Роман Дурягин. Тема его доклада касалась отдельных вопросов обеспечения сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны РФ на примере Мурманской области.



Заместитель губернатора выдвинул ряд предложений, сформированных правительством Мурманской области. В частности, предлагается рассмотреть возможность учета особенностей оплаты труда лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, а также иных факторов, характерных для районов Крайнего Севера, которые приводят к повышенным бюджетным расходам, таких как длительность отопительного сезона и продолжительность периода освещения в полярную ночь. Также предложено рассмотреть возможность увеличения федеральных бюджетных ассигнований на предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО.



Заместитель главы региона отметил, что для Мурманской области, как и для других арктических субъектов, характерны высокие издержки ведения хозяйственной деятельности. Они обусловлены влиянием природно-климатических факторов, определяющих повышенные затраты на строительство и содержание жилья, промышленных и инфраструктурных объектов, а также удаленностью от центральных районов России и высокой зависимостью от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других областей страны.



«Факторы «северного удорожания» приводят к снижению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности арктических субъектов. Одна из проблем, характерная для большинства северных территорий, – это отток населения. Очевидно, что региональная политика не может быть стандартной для всех регионов, она призвана сглаживать различные диспропорции экономического, природно-климатического и социального характера, чтобы обеспечить достойное качество жизни граждан, проживающих в различных субъектах РФ», – подчеркнул Роман Дурягин.