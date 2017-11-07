Заместитель начальника ФГКУ «СУ ФПС №48 МЧС России» заключен под стражу по обвинению в совершении коррупционного преступления

Прокуратурой г.Североморска поддержано ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России».

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, с 2013 по 2017 год арестованный в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения систематически похищал денежные средства, выделяемые ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» для оплаты труда личного состава, на общую сумму более 3 млн рублей.

30 октября по подозрению в совершении данного преступления был задержан заместитель начальника ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России». Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Суд, согласившись с доводами следствия и прокуратуры о невозможности избрания иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, избрал в отношении должностного лица ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.