Заместитель прокурора области проведет выездной личный прием граждан в Оленегорске

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев 17 октября проведет выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры города Оленегорска. Прием граждан пройдет с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д.4 (3 этаж).

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Прием будет осуществляться без предварительной записи.