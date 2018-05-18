Заместитель прокурора области провел прием граждан в приемной Президента Российской Федерации

17 мая 2018 года заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев в приемной Президента Российской Федерации встретился с жителями региона, которые во время проведенного личного приема сообщили об имеющихся у них проблемах.

Всего на прием обратились 10 жителей из Мурманска, Мончегорска и города Полярные Зори с жалобами на нарушения трудовых прав, ненадлежащее предоставление коммунальных услуг, бездействия при расследовании уголовных дел, а также по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, обжалования судебных решений.

В ходе приема заместителем прокурора области гражданам даны пояснения по сути их обращения, разъяснены положения действующего законодательства.

По вопросам, требующим прокурорской проверки, принято 5 письменных обращений, по результатам рассмотрения которых заявителям в установленный законном срок будут даны ответы.