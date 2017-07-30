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Мурманская область. Арктика30.07.17 15:40

Заместитель руководителя ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгий Благодельский заключён под стражу

Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  по Мурманской области предъявлено обвинение заместителю руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Георгию Благодельскому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения).

По ходатайству следователя в отношении Благодельского судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела по обвинению Георгия Благодельского в совершении хищения бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд правительства Мурманской области, продолжается.

В настоящее время устанавливаются иные факты преступной деятельности и другие соучастники по уголовному делу.

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