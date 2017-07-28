Заместитель руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» подозревается в мошенничестве

Наконец-то стал рассеиваться туман слухов вокруг обысков в правительстве Мурманской области и ряде региональных компаний, которые вчера активно распространяли интернет-ресурсы.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемый, используя своё служебное положение и действуя из корыстных побуждений совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд правительства Мурманской области. По уголовному делу работает следственно-оперативная группа в составе следователей регионального управления СКР и оперативных сотрудников УФСБ России по Мурманской области.

В настоящее время устанавливаются иные факты преступной деятельности и размер причиненного ущерба государству. В ближайшее время следствием фигуранту будет предъявлено обвинение и перед судом заявлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.