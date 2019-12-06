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Мурманская область. Арктика06.12.19 07:45

Заместителю руководителя государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки» предъявлено обвинение в получении взятки

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, в рамках уголовного дела, заместителю руководителя государственного автономного учреждения Мурманской области «Центр спортивной подготовки», предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом, лично получил взятку в общей сумме 150 тысяч рублей за совершение незаконных действий, входящих в его служебные полномочия, связанных с обеспечением победы в конкурсной процедуре государственной закупки на проведение областного мероприятия по организации церемонии награждения спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Общая сумма контракта составила более 800 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного с учётом результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Мурманской области, продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на детальное установление всех звеньев преступной схемы. Полученными результатами проведенных экспертиз преступная деятельность обвиняемого также нашла свое подтверждение.

На время предварительного расследования фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

 

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