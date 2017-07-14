Замкомандующего Северным флотом рассказал «Красной звезде» об итогах сбор-похода кораблей в Арктику

Заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда» подвел итоги сбор-похода кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Арктику.

В частности, Виктор Соколов анализирует результаты работы экипажей кораблей, которые отработали в том числе способы противоминного обеспечения сил флота и высадки морского десанта в условиях Заполярья.

В пятничном номере также приведены результаты второго этапа всеармейского конкурса «Эльбрусское кольцо-2017», в ходе которого горные подразделения Вооруженных Сил завершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, и рассказано о подготовке команды ВКС России к участию в международном этапе конкурса «Авиадартс» АрМИ-2017, который впервые пройдёт в Китае.

«Красная звезда» сообщит о пресс-конференции Российской кинологической федерации с участием начальника Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майора Владимира Головачева. Речь шла о проведении кинологического конкурса «Верный друг» АрМИ-2017.

Издание публикует материал о событиях в Южной Осетии 25-летней давности, посвященный миссии российских «голубых касок», которая помогла спасти тысячи жизней.

Помимо этого «Красная звезда» продолжает публикацию инфографики «Вооруженные силы России за неделю» - проект, реализуемый совместно с департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России.