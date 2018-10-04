Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков проверит органы военного управления объединенного стратегического командования (ОСК) Северного флота

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл на Северный флот с рабочей поездкой. В течение трёх дней замглавы военного ведомства проверит органы военного управления объединенного стратегического командования (ОСК) Северного флота, а также состояние материально-технического обеспечения соединений и воинских частей.

Генерал армии Дмитрий Булгаков заслушал доклады командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова о состоянии материально-технического обеспечения ОСК и руководителей центральных органов военного управления.

В ходе поездки заместитель Министра обороны России посетил штаб флота, пункты базирования стратегических и многоцелевых атомных подводных лодок, а также поднялся на борт тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, замглавы военного ведомства оценил уровень обеспеченности войск современной техникой и вооружением. Особое внимание генерал армии Дмитрий Булгаков обратил на соцобеспечение и организацию жизнедеятельности военнослужащих и членов их семей, проживающих в военных городках.

Далее планируется уделить особое внимание функционированию Центра материально-технического обеспечения Северного флота и ходу строительства различных объектов инфраструктуры в районах базирования.