Замолвили слово за белого медведя

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или, в более привычном русском варианте, День белого медведя.

Сегодня волонтеры проекта «Чистая Арктика» рассказали мурманчанам интересные факты о крупнейших наземных хищниках, которые, хоть и не живут на Кольском полуострове, но считаются символом Заполярья.

Белый медведь может весить 700 килограммов, проплыть 687 километров без отдыха и обнаружить добычу под толстым слоем снега. Но даже такие крупные и сильные хищники нуждаются в защите. Популяция белого медведя составляет от 20 до 25 тысяч особей, численность её уменьшается.

Волонтеры экологического проекта «Чистая Арктика» решили напомнить мурманчанам о том, почему важно заботиться о природе и сохранить уникальный вид.

«Необходимо привлечь только общественность, но и военных, которые действительно приносят колоссальный ущерб природе Арктики. Например, на Земле Франца-Иосифа остаются бочки с мазутом, находятся они там годами, лежит мусор и от этого страдает биоразнообразие, биосфера Кольского полуострова, Арктики», - уверена Екатерина Макарова, координатор проекта «Чистая Арктика»