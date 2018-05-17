Замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области проведет выездной прием граждан в Полярных Зорях

Здравствуйте ,у нашего дома по адресу старостина 67 стоит ооочень ржавая сломаная машина колеса заберите и ее тоже очень мешает

Юляша Б. из Простоквашино.

Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА