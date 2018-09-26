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Мурманская область. Арктика26.09.18 07:20

Занятие бизнесом должно быть привлекательным, доступным и престижным – СПП Мурманской области

В Мурманске прошло расширенное заседание совета Союза промышленников и предпринимателей региона. В его работе приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, вице-спикер Василий Омельчук, руководители крупнейших предприятий, представители исполнительной власти региона.

В центре внимания – влияние изменений федерального законодательства на ведение бизнеса в регионах.

Участники заседания обсудили вопросы формирования единой позиции в отношении повышения федерального МРОТ и размера минимальной заработной платы в Мурманской области. Участниками встречи высказывалась озабоченность ситуацией, в которой оказались заполярные работодатели в связи с решением Конституционного суда от 7 декабря 2017 года, а также реализацией предложений об увеличении неналоговых платежей.

В ходе обсуждения отмечалось, что на всех уровнях власти должны сделать всё возможное, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным. Необходимо создавать равные условия для всех предпринимателей, а правила и законы должны быть стабильными и понятными.

 

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