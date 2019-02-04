Занятие по финансовой грамотности «Как уберечь себя и своих близких от финансового мошенничества»

В областной научной библиотеке продолжаются занятия по финансовой грамотности. Они организованы совместно с Центральным Банком России. Основная идея проекта - формирование ответственного отношения к финансовым средствам. 5 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится занятие по финансовой грамотности.

Уже состоялись занятия, посвященные пластиковым картам, страховым продуктам, инвестициям на финансовом рынке, кредитам и займам.

На очередной встрече слушатели узнают о необходимых действиях при списании денег со счета без ведома владельца, при краже паролей и ПИН-кодов, о деятельности финансовых пирамид и об осторожности, с которой нужно относиться к сообщениям, поступающими через мобильные устройства. В ходе занятия сотрудники банка разберут конкретные ситуации.