Занятие «Все ради Победы» состоится в региональном детско-юношеском центре краеведения

20 ноября в Мурманском областном краеведческом музее состоится музейное занятие «Все ради Победы», приуроченное к 75-летию со дня начала проведения операции «Уран» по освобождению Сталинграда.

19 ноября 1942 года началась операция «Уран» – наступление Красной армии на захваченный германскими войсками Сталинград. Оборона города длилась 200 дней. Бои велись за каждый дом, за каждый метр земли. Немецкая авиация совершила около двух тысяч вылетов, буквально стерев город с лица земли.

Школьники посмотрят документальную фото- и кинохронику о военных действиях, узнают о страшных бомбежках и героической обороне города, жизни людей в военное время. Ребята рассмотрят предметы из солдатского вещмешка и увидят самые необходимые предметы советского воина. Музейный сотрудник расскажет о фронтовых письмах – «весточках с фронта». В завершение занятия дети напишут письмо на фронт в условиях, когда нет шариковых ручек и конвертов, и отправят его на номер полевой почты.