Заозёрск – наглядное пособие на тему «Как не надо работать»

Работоспособность котельной ЗАТО Заозёрск и организацию устойчивого теплоснабжения в поселке обсудили сегодня на оперативном совещании, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун.

Как доложил главе региона министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский, ситуация с топливообеспечением котельной № 53 в Заозёрске находится на ежедневном контроле ведомства. В настоящее время котельная обеспечена топливом в среднем на 15 дней. Владимир Гноевский подробно остановился на произошедшем вчера инциденте, когда по причине низкого качества поставленного на котельную топлива остановились оба котла. К решению ситуации подключилась бригада АО «Мурманэнергосбыт». В настоящее время для подъёма температуры подачи теплоносителя и восстановления температурного режима запущены три котла, к вечеру резервный котёл без риска будет выведен на чистку. Таким образом придётся работать около недели, пока не выгорит старый мазут.

Задачи администрации посёлка – в ближайшее время получить результаты химического анализа поставленного мазута для предъявления претензий поставщику и организовать поставку 50 тонн хорошего топлива местного поставщика.

«В очередной раз напоминаю, что это ваши полномочия – обеспечивать нормативный запас топлива, который должен быть рассчитан не на день, а на месяц», – обратилась губернатор Марина Ковтун к главе администрации Заозёрска Валерию Урошлеву и коллегам из других муниципальных образований.

Глава региона также поручила Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области по итогам прохождения отопительного сезона особо детально рассмотреть ситуацию в Заозёрске, отметив, что её впору считать наглядным пособием на тему «Как не надо работать».