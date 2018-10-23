Заозерские школьники совершили историко-краеведческое интерактивное путешествие

Сотрудники Центра культуры и библиотечного обслуживания ЗАТО города Заозерска пригласили третьеклассников ООШ № 288 и их классного руководителя, Елену Николаевну Маринчак, совершить историко-краеведческое интерактивное путешествие по выставочным залам Комнаты боевой славы 1-го Краснознаменного соединения АПЛ Северного флота.

Затем школьники прикоснулись к событиям Великой Отечественной войны, узнали о подвигах мужественных борцов за свободу нашей родной земли на уроке мужества «Детям – о Героях Заполярья».

Правнуки воинов – победителей посетили Аллею героев – подводников и первый городской обелиск, возведенный в поселке Заозерный в 1965 году, в честь павших солдат Заполярья в рамках патриотической акции «Волонтеры памяти».

Мероприятия прошли с участием добровольцев местного Штаба региональной общественной организации Волонтеры Победы, участвующих в проекте «Комната боевой славы: мы память бережно храним».

Проект активно воплощается в жизнь при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально – значимых проектов.