Западные санкции окончательно добили «Советский Союз» - атомоход пустят на иголки

Российский атомный ледокол «Советский Союз» не будет восстановлен и подлежит утилизации, хотя ранее планировалось продлить его ресурс и использовать в проектах по освоению Арктики или задействовать в интересах Вооруженных сил России.

«Ледокол «Советский Союз», к сожалению, утилизируется. Был подписан официальный приказ», – сообщил РИА «Новости» генеральный директор предприятия ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

«Советский Союз» – российский атомный ледокол класса «Арктика». Был введен в эксплуатацию в 1989 году. Особенность этого атомохода в том, что он был спроектирован так, чтобы за короткое время его можно было дооборудовать в боевой крейсер.

В марте 2002 года во время стоянки ледокола у причала в Мурманске впервые в практике его энергетическая установка была использована для электроснабжения береговых объектов. При этом мощность установки достигала 50 МВт. Эксперимент прошел успешно, но был признан нерентабельным.

Снижение объёмов работ в Арктике в свое время привело к тому, что «Советский Союз» остался без загрузки, был выведен из эксплуатации и стоял у причала. В 2014 году руководство «Росатома» приняло решение к 2018 году восстановить атомоход, чтобы обеспечить новые российские арктические проекты. Предполагалось, что после продления ресурса реакторной установки «Советский Союз» мог бы прослужить ещё 20 лет.

«Мы планировали ледокол к восстановлению. «Советский Союз» как раз мог быть востребован под шельфовые проекты», – сказал Рукша. Но из-за действия западных санкций в отношении совместного проекта «Роснефти» и американской «ExxonMobil» по добыче углеводородов на шельфе Карского моря ледокол оказался «без работы», добавил глава «Росатомфлота».