Запланирована встреча главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева с жильцами разрушенного от взрыва газа подъезда

Сегодня Андрей Сысоев встретится с жильцами дома, пострадавшего от взрыва газа. Как сообщает администрация города, пункт временного размещения принял 11 жителей дома № 6, корпус 1 по улице Свердлова в Мурманске, где произошёл 20 марта взрыв бытового газа.

Пострадавшие семьи, изъявившие желание воспользоваться пунктом временного размещения, заселены в помещения, оснащенные всем необходимым для проживания. Напомним, в 2017 году пункт временного размещения был капитально отремонтирован. По настоящее время в нем никто не проживал.

Проведён осмотр всего дома на предмет целостности конструкций. В настоящее время непострадавшие подъезды здания подключены к отоплению и водоснабжению. Жильцы находятся в квартирах.

Сегодня на конец рабочего дня запланирована встреча главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева с жильцами разрушенного подъезда.