Запланированный на 2017 год капитальный ремонт 31 дома в Североморске, реально был проведён только на 15

Более двух часов продолжалось совещание, которое провёл глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков с участием генерального директора Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Мурманской области» Александра Емельянцева, руководителей и специалистов комитета по развитию городского хозяйства администрации, муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание», курирующего вопросы капитального строительства и капремонта многоквартирных домов, юристов, общественников, в лице Игоря Сафонова и Сергея Ахтямова, которые являются специалистами в сфере строительства и капремонта.

Вопрос, вынесенный на обсуждение, был более чем актуальный: рассмотрение положений типового договора «О передаче функций технического заказчика», разработанного Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и утвержденного приказом от 17 февраля 2017 года № 30 «Об утверждении формы типового договора о передаче функций технического заказчика». Владимир Евменьков озвучил несогласие с некоторыми положениями предложенного варианта договора.

Предоставив возможность высказаться всем приглашенным, глава ЗАТО г.Североморск принял решение создать рабочую группу, которую возглавил первый заместитель главы администрации Андрей Сахаров. Поставлена задача до 1 декабря разработать предложения с определением срока действия договора с возможностью его пролонгации, составить проект не рамочного, а конкретного договора с муниципальным образованием, определиться с теми должностными лицами, которые будут подписывать договор - не только глава муниципалитета, генеральный директор НКО «ФКР МО», но и руководитель организации, который будет выполнять функции технического заказчика.

На совещании был также обсуждён вопрос выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов во флотской столице, замены лифтов в 2017 и 2018 годах.

Дело в том, что в 2017 году НКО «ФКР МО» запланировал капитальный ремонт в Североморске 31 дома, а реально он был выполнен на 15 домах, с переносом остальных домов на 2018 год.