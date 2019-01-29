Заполярье заманивает льготами врачей из зарубежья

На оперативном совещании губернатора Марины Ковтун обсудили вопросы открытия первого в Мурманской области отделения паллиативной помощи и проекта по привлечению докторов в отдаленные районы Заполярья. На повестке дня не только улучшение региональной медицины, но и изменения региональных льгот для пенсионеров старше 80 лет.

1 февраля на базе Кольской ЦРБ начнёт работу отделение паллиативной помощи для пациентов с разными формами злокачественных новообразований, хроническими и прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями. В центре будет оказываться не только медикаментозная, но и психологическая помощь, чтобы северяне научились принимать свой диагноз и не впадали в депрессию. Такой системный подход предусматривает и амбулаторную помощь, чтобы люди могли получать необходимые лекарства и процедуры, также будет осуществляться обучение родственников навыкам ухода за больными. В новом отделении, рассчитанном на 23 пациента, сделали комплексный ремонт, установили современные системы обеззараживания воздуха и вентиляцию с подогревом.

В Заполярье начинает работать проект «Доктор»: в отдаленные районы региона будут привлекаться врачи из числа соотечественников, проживающих за рубежом. Перечень должностей, на которые планируется трудоустройство участников проекта, определен региональным Минздравом. В него вошли наиболее востребованные специальности, например, участковый терапевт, офтальмолог и травматолог. Органы местного самоуправления будут обязаны обеспечить докторов жильем. Гарантирована и дополнительная финансовая поддержка. На эти цели в бюджете региона на условиях софинансирования предусмотрены средства в размере 700 тысяч рублей. За два года действия проекта в больницы и поликлиники планируется привлечь 10 врачей.

Теперь жители Мурманской области старше 80 лет имеют право на приобретение ЕСПБ независимо от размера материального обеспечения. Соответствующие изменения внесла губернатор Марина Ковтун. Комментируя это решение, глава региона напомнила, что в отношении граждан почётного возраста разработан ряд льгот. Например, производится повышение фиксированной выплаты к их страховой пенсии по старости в два раза. Владельцам квартир, проживающим в Заполярье и достигшим возраста 80 лет, гарантирована 100% компенсация взноса на капитальный ремонт. При этом указанные меры поддержки лишали пенсионеров права на приобретение единого социального проездного билета, если их доход составлял более 38,5 тысячи рублей.

Аэропорт «Мурманск» начинает реконструкцию парковочного комплекса. По словам руководителя заполярной воздушной гавани, предусмотрено строительство двух краткосрочных парковок, которые смогут вместить 250 машин, из них 49 – для маломобильных групп населения. До декабря этого года появится и долгосрочная крытая парковка на 245 мест. Для сравнения, на сегодняшний день парковка аэропорта «Мурманск» вмещает всего 135 автомобилей.

Реконструкция парковочного комплекса аэровокзала будет выполнена за счёт собственных средств компании. Общая сумма инвестиций составит более 234 миллионов рублей.