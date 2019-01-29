Из-за взрывных работ перекроют подъезд к аэропорту города Мурманск31 января Кольский мост оставят без светофоров и наружного освещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.01.19 19:30

Заполярье заманивает льготами врачей из зарубежья

На оперативном совещании губернатора Марины Ковтун обсудили вопросы открытия первого в Мурманской области отделения паллиативной помощи и проекта по привлечению докторов в отдаленные районы Заполярья. На повестке дня не только улучшение региональной медицины, но и изменения региональных льгот для пенсионеров старше 80 лет.

1 февраля на базе Кольской ЦРБ начнёт работу отделение паллиативной помощи для пациентов с разными формами злокачественных новообразований, хроническими и прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями. В центре будет оказываться не только медикаментозная, но и психологическая помощь, чтобы северяне научились принимать свой диагноз и не впадали в депрессию. Такой системный подход предусматривает и амбулаторную помощь, чтобы люди могли получать необходимые лекарства и процедуры, также будет осуществляться  обучение родственников навыкам ухода за больными. В новом отделении, рассчитанном на 23 пациента, сделали комплексный ремонт, установили современные системы обеззараживания воздуха и вентиляцию с подогревом.

В Заполярье начинает работать проект «Доктор»: в отдаленные районы региона будут привлекаться врачи из числа соотечественников, проживающих за рубежом. Перечень должностей, на которые планируется трудоустройство участников проекта, определен региональным Минздравом. В него вошли наиболее востребованные специальности, например,  участковый терапевт, офтальмолог и травматолог. Органы местного самоуправления будут обязаны обеспечить докторов жильем. Гарантирована и дополнительная финансовая поддержка. На эти цели в бюджете региона на условиях софинансирования предусмотрены средства в размере 700 тысяч рублей. За два года действия проекта в больницы и поликлиники планируется привлечь 10 врачей.

Теперь жители Мурманской области старше 80 лет имеют право на приобретение ЕСПБ независимо от размера материального обеспечения. Соответствующие изменения внесла губернатор Марина Ковтун. Комментируя это решение, глава региона напомнила, что в отношении граждан почётного возраста разработан ряд льгот. Например, производится повышение фиксированной выплаты к их страховой пенсии по старости в два раза. Владельцам квартир, проживающим в Заполярье и достигшим возраста 80 лет, гарантирована 100% компенсация взноса на капитальный ремонт. При этом указанные меры поддержки лишали пенсионеров права на приобретение единого социального проездного билета, если их доход составлял более 38,5  тысячи рублей.

Аэропорт «Мурманск» начинает реконструкцию парковочного комплекса.  По словам руководителя заполярной воздушной гавани,  предусмотрено строительство двух краткосрочных парковок, которые смогут вместить 250 машин, из них 49 – для маломобильных групп населения. До декабря этого года появится и долгосрочная крытая парковка на 245 мест. Для сравнения, на сегодняшний день парковка аэропорта «Мурманск» вмещает всего 135 автомобилей.

Реконструкция парковочного комплекса аэровокзала будет выполнена за счёт собственных средств компании. Общая сумма инвестиций составит более 234 миллионов рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
Комментарий к новости:«Окно в праздник» - призы нашли победителей
Иванова
27.01.19 20:56
когда ЭТО было? ставьте даты. Пожалуйста. *** Уважаемая Иванова! Дата к каждому тексту выставляется автоматически, её можно посмотреть над заголовком любого сообщения. В Вашем случае: 19.02.2018 Ре
Комментарий к новости:Проект «Комфортная городская среда» выходит на финишную прямую
Николай Ракитин
27.01.19 17:12
Молодцы, хороший обзор!
Комментарий к новости:Давосские «мудрецы» предрекают глобальную катастрофу, а кто-то хочет вернуть демократию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Предчувствие». Художественный сериал, 10 серия (16+)22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиПродолжается рост повседневных расходов россиян, но меньше значений 2018 года-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 41 копейку, евро – почти на 69 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 365 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика