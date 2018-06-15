Заполярная проблема – заниженные тарифы ЖКХ в военных городках

На заседании правительства Мурманской области 22 мая был заслушан отчёт о результатах деятельности регионального комитета по тарифному регулированию. Слово держал председатель комитета Владимир Губинский, который отметил, что предмет особой заботы КТР - тарифное регулирование в электроэнергетике по новому методу и исторически заниженные тарифы ЖКХ в военных городках.

Об электроэнергии

Наиболее актуальное направление деятельности КТР – установление тарифов на электроэнергию для населения. По Северо-Западному федеральному округу они остаются у нас самыми низкими и доступными. Третий год подряд устанавливаются на минимальном предельном уровне, утверждённом ФАС России, с ростом со второго полугодия 2018 года на 1%. В целом по России тарифы на электроэнергию занимают 6-е место по минимальному значению.

Одним из факторов, способствующих принятию столь низкого тарифа для населения, является относительно низкий уровень потребления им электроэнергии среди остальных групп потребителей, отметил Владимир Губинский. Исторически Мурманская область считается одним из самых крупных энергоизбыточных регионов, где высокая стоимость тепловой энергии для потребителей компенсировалась низкой ценой на электроэнергию для населения.

Основными составляющими в структуре стоимости электроэнергии является цена электроэнергии на оптовом рынке, а также – цена на услуги распределительных сетевых организаций. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии – самые низкие в СЗФО и по стране в целом, особенно - на высоком уровне напряжения.

Тарифное регулирование в секторе электроэнергетики осуществлялось в условиях внедрения новых методов, напомнил глава КТР. А именно – установления выручки гарантирующих поставщиков на основе эталонных затрат.

Вспомним об эталоне

Как «РПГ» уже сообщало, в апреле в Мурманске прошёл пятый региональный семинар-совещание на тему: «Тарифное регулирование 2018 года и задачи комитета по тарифному регулированию Мурманской области на следующий период регулирования». Принявший в нём участие начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС РФ Дмитрий Васильев тогда и рассказал об особенностях нынешней тарифной политики и эталонном регулировании.

С 1 июля 2018 года тарифы для сбытов утверждаются по эталонному принципу, с 2019 года он распространится и на электросетевой комплекс.

Эталон, по замыслу его разработчиков, убирает субъективность с точки зрения принятия решений и, по сути, обязывает регулятора (КТР) вводить тариф по жёсткой форме, указанной в законодательстве. Если регулятор не вполне согласен с эталоном, то совместно с компанией подписывает регуляторное соглашение. Проект этого соглашения разрабатывается Минэнерго РФ, после его принятия федеральное правительство утвердит типовое регуляторное соглашение. Регулятор будет брать на себя обязательство изменять тариф в случае реализации компанией в регионе инвестпрограмм.

Также эталон призван «лечить» тарифную дискриминацию, которая встречается между различными предприятиями, когда они оплачивают электроэнергию по разным тарифам. Отношения между регулятором и инвестором должны быть длительными – один тариф на 5-10 лет. Так проще получать кредиты и строить социально-экономические прогнозы.

По мнению правительства Мурманской области, методика по формированию сбытовой надбавки эталонным методом является несовершенной и не учитывающей северные особенности. Предложения региона по корректировке этой методики направлены в ФАС РФ и в полпредство по СЗФО. Правительство области выступает за формирование особых условий ценообразования на электроэнергию для стимулирования в регионе роста энергопотребления путём увеличения промышленного производства. А также за включение в тарифы ресурсников расходов на реализацию инвестпрограмм с учётом оценки доступности тарифов для потребителей. Так называемый принцип «тариф взамен на инвестиции». Об этом говорил на семинаре вице-губернатор Алексей Тюкавин.

КТР обеспокоен

«Комитет обеспокоен новым подходом ФАС России, повлёкшим существенное увеличение валовой выручки отдельных гарантирующих поставщиков (ГП), действующих на территории Мурманской области, - сообщил на майском заседании регионального правительства глава КТР Владимир Губинский. – В целях предотвращения увеличения размера сбытовой надбавки постановлением губернатора от февраля 2018 года утверждён график поэтапного доведения валовой выручки гарантирующих поставщиков до эталонного уровня. Особо подчеркну: до 2018 года регион по размеру средней сбытовой надбавки находился в середине списка субъектов РФ. Утверждённая сбытовая надбавка обеспечивала все потребности сбытовиков региона, что подтверждается бухгалтерской отчётностью, согласно которой ГП имели чистую прибыль на протяжении последних финансовых лет».

Принимая во внимание возможные риски для потребителей региона, правительство и КТР принимает комплекс мер по оперативности внесения коррективов в методические указания, утверждённые ФАС РФ к 2020 году. И о недопустимости получения сбытовиками сверхприбылей за счёт потребителей области. Наиболее благоприятным решением, по мнению КТР, является установление сбытовых надбавок на 2019 год с ростом, не превышающим уровень 2018 года.

Меры комитета по сдерживанию роста тарифа на передачу электроэнергии и сбытовых надбавок, несмотря на значительный рост средневзвешенной цены на оптовом рынке, явились определяющим фактором для низкой цены на электроэнергию для конечного потребителя. Согласно прогнозу, цена для прочих потребителей в среднем по области составит 2 рубля 90 копеек за 1 кВт в час, это минимальный показатель по СЗФО и один из самых низких по России. При этом значение цены по субъектам, включённым в зону оптового рынка, в среднем на 2018 год составит 4 рубля за 1 кВт в час.

О других тарифах

Средний тариф на коммунальные ресурсы в сфере холодного водоснабжения для населения с 1 июля 2018 года составит 24,32 рубля за кубический метр, в сфере водоотведения – 19,77 рубля за «куб».

В рамках доведения установленного комитетом тарифа на холодное водоснабжения до экономически обоснованной величины КТР устанавливает в муниципалитетах экономически обоснованные тарифы. Вместе с тем в каждом складывается индивидуальная ситуация как в части прочих потребителей, так и населения.

Проблематика доведения тарифа в сфере водоотведения до экономически обоснованного уровня обусловлена ростом расходов организаций на природоохранные мероприятия, а также – снижением объёмов реализации, связанных с установкой приборов учёта сточных вод прочими потребителями, и установкой общих ограничений совокупной платы граждан по России.

А вот тарифы на тепловую энергию в Мурманской области по-прежнему остаются самыми высокими по СЗФО. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составит 3 тысячи 150,36 рубля за гигакалорию. При этом у нас, начиная с 2013 года, темп роста тарифов на тепловую энергию – самый низкий по СЗФО.

«Основным параметром, влияющим на уровень тарифа на тепловую энергию, является стоимость топлива, которая не подлежит государственному регулированию и формируется по результатам конкурсов и торгов», – отметил председатель комитета. Так, в первом квартале 2018 года, по сравнению с 2017 годом, цена на мазут выросла на 14%, уголь – на 9%, флотский мазут – на 16%, что только усугубляет непростую ситуацию для ресурсоснабжающих предприятий региона.

Военные – особая статья

Одна из проблем Заполярья – исторически заниженные тарифы в военных городках. Экономически обоснованный тариф в этих населённых пунктах составляет от 7 тысяч до 18 тысяч рублей за гигакалорию. Единовременное увеличение тарифа на теплоэнергию не представляется возможным в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги. Но комитет будет продолжать работу по доведению тарифов во всех муниципалитетах до среднерегионального значения.

«Данная проблема с каждым годом усугубляется, так как Минобороны РФ не занималось этой проблемой и фактически, передавая в последние годы в муниципалитеты ненужные котельные, отдавало и социальную проблему, которую правительство области вынуждено решать на уровне Совета муниципальных образований, - говорил Губинский. - В настоящее время вопрос выравнивания платы северян за коммунальные услуги в муниципалитетах в рамках законодательства решается исключительно на уровне Советов депутатов этих муниципальных образований».

С учётом высокого уровня экономически обоснованных тарифов, правительство Мурманской области продолжает политику сдерживания тарифов на коммунальные ресурсы для населения. Так, в 18 муниципалитетах, где тариф на теплоэнергию от ресурсников сформировался выше 3 тысяч 400 рублей за гигакалорию, с июля 2018 года увеличения тарифа не произойдёт. Это коснётся, в частности, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Полярных Зорь, Кольского района, п.Высокий, микрорайона Дровяное Мурманска, Кандалакшского и Ловозерского районов. По большинству муниципалитетов тарифы остаются неизменными в течение 2-5 лет.

Третий год подряд не увеличатся тарифы на газ, они составляют (на примере АО «Мурманоблгаз») 64,49 рубля за килограмм или 136,62 рубля за кубический метр. С учётом особенностей региона эти тарифы сложились самыми максимальными по СЗФО, и здесь требуются иные решения. «Ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложился ниже федеральных параметров и составит с июля не более 2,4%», – подчеркнул Владимир Губинский.

По итогам рассмотрения вопроса КТР поручено произвести предварительный расчёт изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году в муниципальных образованиях Мурманской области. А также - представить информацию о планируемом к утверждению тарифе на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Обещано, что проводимая комитетом детальная работа будет направлена на соблюдение баланса интересов потребителей.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«РПГ».