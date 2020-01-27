Заполярная зима не позволяет нам расслабиться

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера, 26 января, на территории Мурманской области наблюдается комплекс неблагоприятных погодных явлений, связанных с метелями и сильным ветром. В связи с этим, на территории региона были перекрыты участки трасс федерального, регионального и муниципального значений.

На многих пунктах, где осуществлялось перекрытие, были развернуты пункты обогрева и питания. На всех участках работала спецтехника для очистки дорожного полотна от снежных масс. Для обеспечения безопасности населения в состоянии повышенной готовности работали все элементы территориальной подсистемы РСЧС, что позволило оперативно оповестить граждан о неблагоприятных погодных условиях, в том числе с помощью смс-рассылки.

В настоящее время некоторые участки автодорог уже открыты и транспортное сообщение на них восстановлено. Аварийно-спасательные формирования региона полностью готовы к оказанию помощи населению.

Несмотря на штормовое предупреждение, на севере Мурманской области туристы из КНР продолжают посещать Териберку с целью посмотреть северное сияние. В прошедший выходной один микроавтобус не доехал до места назначения, вылетев с заметённой дороги в кювет, перевернувшись на бок. Все ехавшие в автомобиле живы, пострадавших нет, так как машина легла в глубокий снег.

Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня в нашем регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, утром и днём изморозь, туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, на севере местами сильный, метель. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях до -28°, на севере области -10-15° в течение суток. Гололедица.