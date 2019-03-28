Заполярные активисты приняли участие в первой окружной школе проекта «Пространство развития»

Успешно завершилась первая окружная школа проекта «Пространство развития». В ней приняли участие 12 проектных команд из малых городов Северо-Западного Федерального округа, в том числе из Мурманской области – заполярные активисты из Кировска и Снежногорска.

В рамках школы проходило обучение проектному менеджменту и разработке социальных проектов. По итогам своей проект появился у каждой команды. Так, северяне будут реализовывать проекты «Здоровый образ жизни – выбор жителей Заполярья» (марафон мероприятий, посвященных здоровому образу жизни для молодых семей Снежногорска) и «Север близко» (проведение образовательного форума).

Проект «Пространство развития» включает в себя восемь окружных школ, участие в которых принимают молодые люди из малых городов и поселений страны. Команды, которые успешно реализуют свой проект, будут приглашены на итоговый форум проекта, который состоится в октябре 2019 года.

Проект «Пространство развития» направлен на вовлечение подрастающего поколения в общественно полезную деятельность и развитие малых городов и поселений. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. По итогам отборочного этапа проекта были определены сто лучших команд со всей России. В Северо-Западном Федеральном округе в следующий этап прошли 12 команд, в том числе две – из Мурманской области.