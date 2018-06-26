Заполярные спасатели помогли немецкому экстремалу «Переплыть Россию»

В минувшие выходные немецкий экстремал Фальк Тишендорф в рамках своего проекта «Переплывая Россию» совершил заплыв по Кандалакшскому заливу от губы Княжая до Лувеньги. На протяжении всего маршрута, который составил примерно 30 км , иностранного пловца сопровождали спасатели и инспекторы «водных дорог».

Впрочем, ещё до начала старта с господином Тишендорфом и его тренерами представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели соответствующие инструктажи и обеспечивали безопасность в течение двух дней, пока проводилась акция. Принятые меры себя оправдали полностью.

Как рассказал старший госинспектор по маломерным судам инспекторского участка г.Кандалакша Иван Навагин, в первый день проведения акции начался шторм, и заплыв пришлось временно приостановить.

«Немецкие гости с пониманием отнеслись к нашим рекомендациям, и вместе с пловцом ожидали улучшения погоды на судне обеспечения, - объясняет Иван Васильевич. - Также внимательно отнеслись тренеры и к нашим советам в связи с низкой температурой воды в заливе, которая в настоящее время не превышает семи градусов тепла. Потому было организовано частое кормление пловца (каждые 20 или 10 минут), специальное растирание и массаж экстремала. С нашей стороны была обеспечена безопасность плавания. Всего привлекалось пять человек личного состава от Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области и отряда АСС г.Кандалашка и два маломерных судна».

Однако, как отмечают представили инспекции «водных дорог», не стоит повторять данный экстремальный заплыв. Температура воды в реках и водоёмах региона достаточно низкая для неподготовленного человека.