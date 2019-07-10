Заполярные волонтеры получат дополнительную поддержку в Ресурсном центре развития добровольчества

И.о. председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая приняла участие в открытии Ресурсного центра развития добровольчества Мурманской области.

Новое учреждение - это площадка, которая объединяет всех волонтеров Мурманска и Мурманской области. Центр создан с целью поддержки и развития молодежных добровольческих инициатив на территории Мурманской области, увеличения численности молодежи, участвующей в добровольческой деятельности.

«Ресурсный центр призван аккумулировать лучшие практики развития добровольчества и оказывать информационную и методическую поддержку участникам волонтерского движения, деятельность которых в том числе направлена на реализацию творческих проектов и организацию и проведению культурных событий в городах нашей области», - сказала Ирина Лисовая.

Одним из направлений работы центра станет реализация экспериментальных культурных проектов и проектов по развитию современного искусства.

В настоящее время заполярные волонтеры культуры активно участвуют в различных городских и областных мероприятиях. В каждом областном культурном учреждении есть люди, стремящиеся помогать и делать добро.

Добавим, что Ресурсный центр входит в состав ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив», подведомственного учреждения Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Он расположен по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а (Мурманская областная научная библиотека, 3-й этаж).