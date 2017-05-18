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Мурманская область. Арктика18.05.17 14:13

Заполярный, Никель, Корзуново и Печенга принимают участие в программе формирования комфортной городской среды и благоустройства

В рамках рабочей поездки в Печенгский район губернатор Марина Ковтун провела совещание с главами городов и поселков района по реализации программы благоустройства муниципальных образований.

Глава региона отметила, что в рамках программы по формированию комфортной городской среды из федерального бюджета Мурманской области выделено более 115 миллионов рублей, из областного бюджета на те же цели пойдёт более 102 миллионов рублей. 2/3 субсидии будут направлены на благоустройство дворовых территорий, 1/3 – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: набережных, центральных улиц, площадей. Победителями конкурсного отбора – получателями субсидии признаны 29 муниципальных образований региона. Все средства доведены до муниципалитетов.

В реализации проекта в 2017 году принимают участие все муниципальные образования, входящие в состав Печенгского района: Заполярный, Никель, Корзуново, Печенга. Так, в Заполярном планируется благоустройство дворовой территории по улице Бабикова – ремонт дворовых проездов и установка детской площадки. В качестве наиболее посещаемой территории муниципалитета выбрано обустройство «Парка новых возможностей». В 2017 году планируется выполнить I этап работ – снос старых конструкций, прокладка коммуникаций, частичное освещение, асфальтирование. Субсидия муниципалитету из областного и федерального бюджетов составила свыше пяти млн рублей. Печенга получит более миллиона рублей на благоустройство дворовой территории на Печенгском шоссе и обустройство стадиона на улице Стадионная. Планируется выполнить работы по асфальтированию хоккейной коробки, обустройству мест отдыха стадиона, детской игровой площадки с резиновым покрытием. В Никеле планируется благоустроить четыре дворовые территории на улицах Печенгская и Советская. В качестве наиболее посещаемой территории муниципального образования для благоустройства выбран сквер, расположенный между улицей Печенгская и Гвардейским проспектом. В Корзуново в 2017 году планируется благоустройство дворовой территории в Луостари.

Кроме того, дополнительные средства на мероприятия по благоустройству, как рассказала на совещании Марина Ковтун, позволяет привлечь впервые реализуемый в Мурманской области проект поддержки местных инициатив.

От Печенгского района в пилотном проекте участвует сам район и администрация городского поселения Печенга. По итогам общественного голосования в районе выиграл проект «Культурный центр «Живая история».

На базе переданного музею дополнительного помещения планируется создание многофункционального музейного центра. В рамках проекта предусмотрены ремонтные работы помещения и закупка музейного оборудования, другие работы. По итогам общественного голосования в городском поселении Печенга выиграл проект «Освещение и благоустройство мемориального комплекса «Холм Славы».

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что жители в ближайшее время должны увидеть результаты работы по благоустройству территорий, городов и поселков.

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