«Заполярный рубеж» - 7 километров препятствий для героев
В Североморске военнослужащие соединения морской пехоты Северного флота закончили оборудование многофункциональной трассы препятствий для проведения открытых командных соревнований под названием «Заполярный рубеж». По духу и по форме эти состязания являются аналогом популярной «Гонки героев» и будут проходить на территории североморского Загородного парка 29 июля, накануне празднования Дня Военно-морского флота России.
По маршруту гонки протяжённостью
В объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота подготовили команды для участия в гонке «Заполярный рубеж». Для участия в этом состязании подали заявки более 15 сборных из армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ, Кольской флотилии разнородных сил СФ, армейского корпуса СФ, подводных сил СФ. Ожидается, что на трассу «Заполярного рубеж» ещё выйдут более 15 команд из различных городов Мурманской области.