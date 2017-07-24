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Мурманская область. Арктика24.07.17 08:10

«Заполярный рубеж» - 7 километров препятствий для героев

В Североморске военнослужащие соединения морской пехоты Северного флота  закончили оборудование многофункциональной трассы препятствий для проведения открытых командных соревнований под названием «Заполярный рубеж». По духу и по форме эти состязания являются аналогом популярной «Гонки героев» и будут проходить на территории североморского Загородного парка 29 июля, накануне празднования Дня Военно-морского флота России.

По маршруту гонки протяжённостью 7 километров военнослужащие СФ предусмотрели более 14 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это и восхождения, и спуски, и водные переправы, и заболоченные участки, над которыми зигзагами натянута веревка, а также стены, трамплины и прочие преграды.

В объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота подготовили команды для участия в гонке «Заполярный рубеж». Для участия в этом состязании подали заявки более 15 сборных из армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ, Кольской флотилии разнородных сил СФ, армейского корпуса СФ, подводных сил СФ. Ожидается, что на трассу «Заполярного рубеж» ещё выйдут более 15 команд из различных городов Мурманской области.

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