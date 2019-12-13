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Мурманская область. Арктика13.12.19 15:13

Запрещена парковка! Не ставьте машины, снег убирать будут!

В связи с постановлением администрации города Мурманска № 4197 «Об организации дорожного движения во время проведения снегоуборочных работ на улично-дорожной сети города Мурманска» будет запрещена парковка транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

– по просп. Кирова (чётная сторона), от просп. Ленина до ул. Заводской, с 23.00 17 декабря до 08.00 18 декабря;

– по просп. Кирова (нечётная сторона), от просп. Кольского до ул. Марата, с 23.00 18 декабря до 08.00 19 декабря;

– по просп. Кирова (нечётная сторона), от ул. Марата до пер. Хибинского, с 08.00. до 17.00 19 декабря;

– по ул. Марата (чётная сторона), от просп. Кирова до д. 8 по ул. Марата, с 08.00 до 17.00 20 декабря;

– по ул. Траловой в районе д. 25 по пр. Портовому с 23.00 20 декабря до 08.00 21 декабря;

– по ул. Траловой, от д. 25 до д. 31 по пр. Портовому, с 08.00 до 17.00 21 декабря;

– по ул. Героев Рыбачьего, вдоль д. 2, 4 по ул. Крупской, д. 55, 57, 73, 75 по ул. Героев Рыбачьего, с 23.00 15 декабря до 08.00 16 декабря;

– по проезду Ледокольному (сторона жилой застройки), от ул. Беринга до д. 11 по проезду Ледокольному, с 08.00 до 17.00 16 декабря;

– по ул. Героев Рыбачьего, вдоль д. 2, 4 по ул. Крупской, вдоль д. 55, 57, 73, 75 по ул. Героев Рыбачьего, с 23.00 16 декабря до 08.00 17 декабря;

– по проезду вдоль д. 31, 35 по ул. Крупской с 23.00 16 декабря до 08.00 17 декабря;

– по проезду от д. 43 по ул. Героев Рыбачьего до д. 3 по ул. Крупской с 08.00 до 17.00 20 декабря;

– по ул. Коминтерна (чётная сторона), от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 23.00 15 декабря до 08.00 16 декабря;

– по ул. Капитана Буркова (нечётная сторона), от ул. Академика Книповича до ул. Профессора Сомова, с 08.00 до 17.00 17 декабря;

– на Верхней привокзальной площади с 23.00 17 декабря до 08.00 18 декабря;

– по проезду от д. 1/16 по ул. Капитана Пономарева до д. 46 по просп. Кольскому с 08.00 до 17.00 20 декабря;

– по ул. Чехова с 08.00 до 17.00 21 декабря.   

Будет запрещено движение транспортных средств по ул. Дзержинского, от просп. Ленина до ул. Шмидта, с 08.00 до 17.00 19 декабря.

Также будут эвакуированы транспортные средства, осуществляющие парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков, по:

– просп. Кирова (чётная сторона), от ул. Заводской до ул. Полярной Дивизии, с 08.00 до 17.00 18 декабря;

– ул. Крупской с 08.00 до 17.00 17 декабря;

– ул. Бочкова (нечётная сторона) с 23.00 17 декабря до 08.00 18 декабря;

– ул. Достоевского (сторона жилой застройки) с 08.00 до 17.00 18 декабря и с 23.00 19 декабря до 08.00 20 декабря;

– ул. Генерала Щербакова, от просп. Кольского до ул. Баумана, с 23.00 18 декабря до 08.00 19 декабря;

– ул. Бочкова (чётная сторона) с 23.00 18 декабря до 08.00 19 декабря;

– ул. Беринга с 08.00 до 17.00 19 декабря;

– ул. Достоевского (сторона жилой застройки) с 23.00 19 декабря до 08.00 20 декабря;

– просп. Ленина (нечётная сторона), от просп. Кирова до ул. Генерала Журбы, с 23.00 16 декабря до 08.00 17 декабря;

– просп. Ленина (нечётная сторона), от ул. Академика Книповича до ул. Генерала Журбы, с 23.00 16 декабря до 08.00 17 декабря;

– ул. Капитана Буркова (нечётная сторона), от ул. Карла Маркса до д. 39 по ул. Капитана Буркова, с 08.00 до 17.00 17 декабря;

– ул. Капитана Буркова, от ул. Профессора Сомова до д. 33 по ул. Капитана Буркова, с 23.00 17 декабря до 08.00 18 декабря;

– ул. Академика Книповича, от ул. Карла Маркса до д. 44 по ул. Академика Книповича, с 08.00 до 17.00 18 декабря;

– ул. Академика Книповича, от д. 44 по ул. Академика Книповича до ул. Капитана Буркова, с 23.00 18 декабря до 08.00 19 декабря;

– ул. Академика Книповича (с двух сторон), от ул. Капитана Буркова до просп. Ленина, с 23.00 18 декабря до 08.00 19 декабря;

– ул. Шмидта (нечётная сторона), от ул. Академика Книповича до ул. Капитана Егорова, с 08.00 до 17.00 19 декабря;

– ул. Коммуны с 23.00 19 декабря до 08.00 20 декабря;

– ул. Дзержинского, от просп. Ленина до ул. Коммуны, с 08.00 до 17.00 20 декабря;

– ул. Академика Книповича (нечётная сторона), от просп. Ленина до ул. Шмидта, с 23.00 20 декабря до 08.00 21 декабря;

– ул. Академика Книповича (чётная сторона), от просп. Ленина до ул. Шмидта, с 08.00 до 17.00 21 декабря;

– ул. Генерала Фролова (нечётная сторона) с 08.00 до 17.00 17 декабря;

– ул. Полярный Круг (чётная сторона) с 08.00 до 17.00 18 декабря;

– ул. Ломоносова (нечётная сторона), от ул. Капитана Пономарева до пр. Лыжного, с 23.00 18 декабря до 08.00 19 декабря;

– ул. Полярный Круг (нечётная сторона) с 08.00 до 17.00 19 декабря. 

Комментарии

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