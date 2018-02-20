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Мурманская область. Арктика20.02.18 11:47

Запуск нового производства на Кольской ГМК позволяет получить никель высших марок и значительно снизить воздействие на окружающую среду

В рафинировочном цехе Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») начались пусконаладочные работы на новом технологическом переделе по очистке от свинца пылей цеха.

Этот передел – один из компонентов стратегического инвестиционного проекта по созданию в КГМК современного высокоэффективного производства никеля по технологии электроэкстракции. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьём для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах (НПТП). Стоимость проекта – более 20 млрд рублей. Его реализация позволит сократить операционные затраты, повысить качество продукции и значительно снизить воздействие на окружающую среду.

По проекту НПТП из процесса производства никеля исключается дуговая анодная электропечь. Это передел сейчас является основной точкой вывода свинца из технологической цепочки. При ликвидации этого канала характер распределения микропримесей свинца, негативно влияющего на качество готовой продукции, значительно поменяется, сообщает пресс-служба Кольской ГМК.

Для исключения накопления свинца внутри технологической цепочки извлекать этот металл будут из пылей печей кипящего слоя рафцеха, которые задействованы на обжиге никелевого концентрата. Именно на этом переделе свинец вместе с другими веществами улавливается электрофильтрами.

Очистка от свинца пылей рафцеха предусматривает несколько этапов переработки. Сначала сухую пыль приводят в состояния пульпы. Затем она подвергается водному и хлоридному выщелачиванию, после чего происходит процесс осаждения свинцового кека – конечного продукта нового передела в рафинировочном цехе.

Снижение количества свинца, поступающего с сырьём на дальнейшую переработку в цех электролиза никеля, позволит поддерживать на стабильно высоком уровне качество конкурентоспособного на мировом рынке продукта – электролитного никеля высших марок.

 

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Последние комментарии

Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
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KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
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