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Мурманская область. Арктика01.09.17 10:19

Заработная палата у северян растёт, но в реальном выражении падает

В первом полугодии 2017 года среднедушевые денежные доходы  населения Мурманской области составили 36428 рублей в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 2,3%.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-июнь текущего года сложилась в размере 51109,3 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,6%, в реальном исчислении снизилась на 1,3%.

В организациях реального сектора экономики наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность - на 11%, обрабатывающие производства – на 8%, оптовая и розничная торговля - на 7%.

В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата работников составила 47146 рублей, что на 4% больше чем в соответствующем периоде 2016 года. Заработная плата работников бюджетных организаций в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений увеличилась на 12%, здравоохранения и социальных услуг – на 8% и образования – на 3%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 августа 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 109,8 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 июля на 26,8 млн рублей (на 32%) в основном за счёт образования задолженности в АО «10 судоремонтный завод». Заработную плату в установленный срок не получил 1441 работник в 9 организациях. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 55% всей задолженности по заработной плате.

Средний размер пенсии на 1 июля 2017 года составил 17656 рублей и увеличился по сравнению с 1 июля 2016 года на 3,8%.

 

 

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