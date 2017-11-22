Заработная плата северян растёт, а денежные доходы падают

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-августе текущего года среднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области составили 35267 рублей в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 1,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-август этого года сложилась в размере 50311 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,5%, в реальном исчислении снизилась на 1,1%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность – на 8,9%, обрабатывающие производства – на 6,3%, оптовая и розничная торговля – на 5,7%, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – на 4,9%, транспортировка и хранение – на 4%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 111,4%, здравоохранения и социальных услуг – 108,1% и образования – 104%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 октября 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 118,8 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 сентября 2017 года на 28,2 млн рублей (на 31%) в основном за счёт образования задолженности в АО «10 судоремонтный завод», ООО «Косам», а также предоставления сведений ООО «Арктика».

Заработную плату в установленный срок не получил 1601 работник в 12 организациях. На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 59 % всей задолженности по заработной плате. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.