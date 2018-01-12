Мурманская область. Арктика12.01.18 14:40
Зарегистрирован новый резидент территории опережающего социально-экономического развития «Кировск»
Министерство экономического развития Российской Федерации включило ООО «Реман» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Компаня планирует реализовать на территории моногорода Кировск инвестпроект по строительству ремонтно-сервисного центра.
В рамках проекта будет создано 36 новых рабочих мест. Объем капитальных вложений составит 11,5 млн рублей.
Запуск проекта и выход на проектную мощность планируется осуществить до конца 2020 года.
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