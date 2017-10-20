Мурманская область. Арктика20.10.17 09:04
Министерство экономического развития Российской Федерации включило ООО «Нитро Сибирь Заполярье» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. ООО «Нитро Сибирь Заполярье» планирует реализовать на территории моногорода Кировск инвестпроект по строительству пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа «сибирит».
Зарегистрирован второй резидент территории опережающего социально-экономического развития «Кировск»
Министерство экономического развития Российской Федерации включило ООО «Нитро Сибирь Заполярье» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. ООО «Нитро Сибирь Заполярье» планирует реализовать на территории моногорода Кировск инвестпроект по строительству пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа «сибирит».
В рамках проекта будет создано 23 новых рабочих места. Объем инвестиций cоставит 65 млн рублей. Запуск проекта и выход на проектную мощность планируется осуществить уже до конца 2017 года.
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