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Мурманская область. Арктика08.11.17 08:10

Зарезал жену – получил 12 лет

35-летний житель  Колы  признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Собранные следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Судом и следствием установлено, что в ночь с 16 на 17 февраля 2017 года ранее неоднократно судимый обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту жительства, расположенной в доме по просп. Защитников Заполярья в Коле, в ходе ссоры со своей женой, 1985 года рождения, кухонным ножом нанёс ей два удара в область левого предплечья и в грудь потерпевшей, причинив телесные повреждения не совместимые с жизнью. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором Кольского районного суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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