Зарплата и пенсии в Мурманской области растут, численность безработных снижается

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения за январь-март 2018 года составили 33841 рубль в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 53762 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 9,7%, в реальном исчислении – на 7,1%.

Существенному росту средней заработной платы по нашему региону способствовало принятие мер по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», проведение индексации оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года, а также решение Конституционного суда о применении «полярных» надбавок к минимальному размеру оплаты труда. Наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 33%), по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 28%), в сфере образования (на 20%).

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: рыболовство и рыбоводство – 108,9%, транспортировка и хранение – 108%, строительство – 107,8%, оптовая и розничная торговля – 106,7%, деятельность в области информации и связи, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 106%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 105,9%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 мая 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 76,1 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 апреля 2018 года на 12,1 млн рублей (на 19%) за счёт образования задолженности в АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод». Заработную плату в установленный срок не получили 1507 работников в 9 организациях.

Задолженность сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций. На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 60% всей задолженности по заработной плате. Средний размер начисленных пенсий на 1 апреля т.г. составил в нашем регионе 18150 рублей, что на 2,7% больше, чем на 1 апреля 2017 года.

В январе-апреле 2018 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) на конец апреля составил 1,5%, что ниже уровня апреля 2017 года на 0,2 процентного пункта, численность безработных сократилась на 12% к аналогичному периоду 2017 года (на конец апреля 2018 года – 6651 человек).