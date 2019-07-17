Зарплата растёт, а реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии сократились на 1,3%

За первое полугодие 2019 года реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 1,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года, свидетельствуют данные Росстата.

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ за II квартал текущего года составило 0,2% в годовом сравнении после падения на 2,5% по уточненной оценке (2,3% по первоначальной) в I квартале.

По оценке Росстата, реальная зарплата в I полугодии выросла на 1,8%. Реальная зарплата в июне увеличилась на 2,3% в годовом сравнении после роста на 1,6% в мае.

Напомним, Росстат в апреле перешёл на новую методологию расчёта реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, публикация этих данных теперь происходит раз в квартал, а не ежемесячно.