Зарплата у россиян стала больше, а реальные денежные доходы - меньше

Как сообщает Росстат, спад реальных располагаемых денежных доходов населения РФ в апреле продолжился и составил 7,6% в годовом выражении, за четыре месяца доходы упали на 2,2%, говорится в оперативном докладе статистического ведомства. В месячном выражении реальные располагаемые доходы россиян в апреле выросли на 2%.

В марте текущего года спад доходов россиян составил 2,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

В январе 2017 года реальные располагаемые доходы населения впервые за два года показали положительную динамику - рост, по обновленной статистике Росстата, составил 8% в годовом выражении. Однако уже в феврале, по обновленным данным статистического ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,8%.

Реальная заработная плата в апреле выросла на 2,5% в годовом выражении и на 1,7% - в месячном. За четыре месяца рост реальной зарплаты, по оценке Росстата, составил 2,4%.

Объём среднемесячной начисленной заработной платы в РФ в апреле вырос на 6,7% в годовом выражении и на 2% - в месячном. За четыре месяца рост показателя составил 7%. Номинальный объём среднемесячной на