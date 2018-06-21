Мурманская область. Арктика21.06.18 07:30
Зарплата в мае стала больше, но доходы россиян снизились на 9,3%
Как сообщает Росстат, по предварительным данным реальные располагаемые доходы россиян в мае текущего года выросли в годовом выражении на 0,3%, а к апрелю 2018 года - снизились на 9,3%.
Денежные доходы в среднем на душу населения в мае этого года увеличились в годовом выражении на 6,1% - до 30,438 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая составила 43,815 тысячи рублей, что на 9,9% выше, чем годом ранее.
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Zviygincew
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MotoRin
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Надежда
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