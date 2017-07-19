Госдума приняла закон, уточняющий порядок определения расходов на оплату ОДН«Масштаб бедствия» строительства ледокола «Лидер» таков, что необходимо найти инвесторов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.07.17 17:25

Зарплаты у россиян растут, а доходы нет

Как сообщает Росстат, реальные располагаемые доходы населения РФ в июне 2017 года остановили спад в годовом выражении, показав нулевую динамику; в первом полугодии спад составил 1,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в июне 2017 года остались на уровне соответствующего периода предыдущего года, в первом полугодии 2017 года снизились на 1,4%, отмечает ведомство.  По сравнению с маем реальные доходы в июне выросли на 10,3%.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

По новым данным за май текущего года, спад реальных располагаемых доходов в этом месяце составил 0,1% в годовом выражении, а не 0,4%, как сообщалось ранее.

Реальные заработные платы, по оценке Росстата, в июне выросли на 2,9% как в годовом, так и в месячном выражении. Рост показателя в первом полугодии составил 2,7%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне, по оценке статистического ведомства, составила 41,64 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплата выросла на 7,4%, в январе-июне - на 7,2%.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее21 к 13 - единороссы не собираются отдавать власть в муниципалитетах
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 232 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Виктор
19.07.17 17:17
А ситуация-то, оказывается, в российской армии запущенная. «Это очень действенная мера. На примере школьников, учащихся могу сказать, что закон о тестировании ФЗ № 120 значительно снизил спрос на нар
Комментарий к новости:Нет наркотикам в армии – Владимир Путин
Маргарита Юрьевна
19.07.17 16:19
Кому-то и 3 тысячи - фигня, а в итоге страна и люди теряют миллионы. Накуролесили с экологами, стыдоба вселенская.
Комментарий к новости:Международный арбитраж выставил счёт России по инциденту с судном «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году
Свой в доску
19.07.17 10:05
Да фигня это - всего-то 367 млн рублей по нынешнему курсу - по три рубля с каждого россиянина. Не обеднеем, братва! Зато им показали на что мы способны, после этого перестали в Баренцуху гриписовцы
Комментарий к новости:Международный арбитраж выставил счёт России по инциденту с судном «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 13 серия (12+)19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:30«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO ДеньгиЗарплаты у россиян растут, а доходы нет-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 12 копеек-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХГосдума приняла закон, уточняющий порядок определения расходов на оплату ОДН-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыГосдума приняла закон, уточняющий порядок определения расходов на оплату ОДН
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика