Зарплаты у россиян растут, а доходы нет

Как сообщает Росстат, реальные располагаемые доходы населения РФ в июне 2017 года остановили спад в годовом выражении, показав нулевую динамику; в первом полугодии спад составил 1,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в июне 2017 года остались на уровне соответствующего периода предыдущего года, в первом полугодии 2017 года снизились на 1,4%, отмечает ведомство. По сравнению с маем реальные доходы в июне выросли на 10,3%.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

По новым данным за май текущего года, спад реальных располагаемых доходов в этом месяце составил 0,1% в годовом выражении, а не 0,4%, как сообщалось ранее.

Реальные заработные платы, по оценке Росстата, в июне выросли на 2,9% как в годовом, так и в месячном выражении. Рост показателя в первом полугодии составил 2,7%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне, по оценке статистического ведомства, составила 41,64 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплата выросла на 7,4%, в январе-июне - на 7,2%.